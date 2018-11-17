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      Політолог: Прізвище кандидата від "Опоблоку" точно буде не Бойко

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      Політолог: Прізвище кандидата від "Опоблоку" точно буде не Бойко
      Політолог: Прізвище кандидата від "Опоблоку" точно буде не Бойко

      Після створення «Опозиційної платформи "За життя" тут одразу визначилися з єдиним кандидатом на президентських виборах, яким усе ж буде Юрій Бойко. Відтак він, судячи з підсумків політради "Опоблоку", партію за собою не поведе. Отже, «Опоблоку» вже без нього необхідно буде визначитися з кандидатом на президентські вибори.

      Про це на своїй сторінці у Facebook пише політолог Андрій Золотарьов.

      "Коли кілька місяців тому пішли чутки про об'єднавчий процес на умовному "біло-синьому" фланзі українського політикуму, більшість експертів схилялися до того, що у підсумку стане – формування єдиного потужного проекту репрезентує південний схід і є здатним вивести у другий тур президентських виборів свого кандидата та отримати перше місце на парламентських виборах. Але зараз ситуація має такий вигляд, що або цю місію буде провалено, або вона зазнала суттєвих змін. Замість одного гравця з претензіями на відносно високий показник на президентських виборах і прохід партійного проекту до парламенту, "вимальовується" три-чотири", – зауважив експерт.

      Далі він зазначає, що спочатку від Рабіновича "відколовся" Мураєв, переполовинивши рейтинги лідера "За життя". Наступним етапом структурування сил стала заява Рабіновича та Бойко про створення "Опозиційної платформи "За життя". Проект, моментально отримав їдку іронічну абревіатуру, визначився з єдиним кандидатом на президентських виборах – після відмови йти на вибори Рабіновича таким усе ж буде Юрій Бойко.

      "Судячи з підсумків політради "Опоблоку", партію за собою Бойко не поведе. Навпаки, швидше за все Бойко та товаришам, що до нього примкнули, доведеться податися на вихід. Як "придане" в альянс піде проект, який залишився незатребуваним в 2014 році – "Партія розбудови". А "Опоблоку" вже без Бойка необхідно буде визначитися з кандидатом від партії на президентські вибори. Не беруся судити хто представить "Опоблок" на виборах, але прізвище кандидата у Президенти від партії буде точно не буде Бойко", – каже він.

      Слід також, вважає політолог, "тримати на думцці", що в цій ніші працює "Основа" Тарути; можуть акцентовано почати працювати проекти Коломойського (Зеленський і "Слуга народу"), які вже зараз отримали частину електорату півдня та сходу, розгубленого "об'єднувально-роз'єднувальними" процесами у середовищі сил, орієнтованих на південний схід, а також можуть активізуватися умовно "ліві" проекти ( Каплін, "Соціалісти" тощо).

      "Список можна продовжити, але безумовно в цій ніші конкуренція вийде не слабкою", – підсумував Золотарьов.

       

      Теги: Новини України Новини політики Опозиційний блок Юрій Бойко
      Джерело: 24 Канал
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