Політолог про справу Суса: в ГПУ злякалися відповідальності

Порушене Генпрокуратурою провадження за фактом нібито даних екс-прокурором Дмитром Сусом "неправдивих свідчень" в суді може свідчити про тиск на важливого свідка і бажання покрити факти реальної корупції в ГПУ.

Таку думку висловив політичний аналітик Валентин Гайдай.

Політолог нагадав, що офіційно Суса підозрюють в незаконному збагаченні. Однак восени 2017 року він дав скандальне інтерв'ю американському журналісту з The Washington Times, в якому розповів про замовні справи, політичні переслідування, домовленості олігархів з керівництвом Генпрокуратури, і навіть про колишнього замміністра МВС, який приходив на наради в ГПУ і вказував слідчим, які справи порушувати, а які ні.

Йшлося про замовні справи проти нардепа Сергія Рибалки, члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Замовником нібито виступив співвласник мережі "АТБ" Геннадій Буткевич.

"Саме тоді в кулуарах силових відомств вперше заговорили про те, що насправді і виробництво проти самого Суса може бути фальсифікованим або як мінімум спровоковано його недоброзичливцями в ГПУ. За його ж словами, Сус відмовлявся відверто фабрикувати справи і в результаті був відсторонений від роботи", – пише політолог.

Він також додав, що заяви Суса стали приводом для цілого ряду кримінальних проваджень за фактом фальсифікації справ в Генпрокуратурі. У березні 2018 Сус вже давав свідчення в суді, де ще раз в подробицях описав схему фабрикування справ заради тиску на конкретних осіб, а Буткевича навіть назвав "кращим другом" Генпрокурора Юрія Луценка.

"У ГПУ більше не стали це терпіти і вибухнули відразу в кількох напрямах. По-перше, Генпрокуратура порушила провадження за фактом дачі "неправдивих свідчень" в суді свідком Сусом. Адвокат Ігор Черезов емоційно прокоментував цю подію, назвавши таке виробництво "маразмом". На його думку, на слуханні про свої "помилкові свідчення" Сус цілком може видати ще більше доказів корупції в Генпрокуратурі. По-друге, військова прокуратура закрила відкрите за показаннями Суса виробництво про фальсифікації справи проти Павла Гречківського. Тим самим знову-таки явно і впевнено підтвердив правдивість слів екс-прокурора", – вважає експерт.

"Двох думок бути не може: в ГПУ явно злякалися відповідальності за свої дії. Якби слова Суса були неправдою – на нього б просто подали в суд на захист честі і гідності. А так порушення кримінальної справи за "неправдиві свідчення" – ні що інше, як тиск на важливого свідка і спроба закрити йому рот", – вважає В. Гайдай.

На його думку, це тільки початок історії. "Адже нещодавно суд визнав потерпілим у справі про фальсифікації з боку ГПУ нардепа Сергія Рибалку. А ось справу по фабрикуванню порушено вже не Генпрокуратурою, а Національним антикорупційним бюро. Сус напевно буде свідчити і там", – упевнений політолог.

Він також додав, що "потенціал цієї історії досить високий, а її продовження цілком може коштувати крісел кільком чиновникам на самій верхівці владного олімпу".