Політолог розповів, як Трамп у Канаді намагався "підкупити" Меркель цукерками
Президент США Дональд Трамп під час саміту "Великої сімки" у Канаді хотів "задобрити" канцлерку Німеччини Ангелу Меркель цукерками.
Після саміту G7, що відбувся на початку червня у Канаді, мережу облетіло фото, як канцлер ФРН Ангела Меркель разом з іншими світовими лідерами напосідає на президента США Дональда Трампа, схилившись над ним над столом.
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Трамп після цього запевнив, що у нього чудові стосунки з Меркель, показавши кілька інших фото з саміту, де він мило посміхається з німецькою лідеркою.
Політолог Ян Бреммер в ефірі телеканалу CBS розповів, що у цій ситуації між Меркель та Трампом на саміті G7 важливий також бекграунд.
За словами Бреммера, Трамп сидів зі схрещеними руками, а потім запхав руку у кишеню свого піджака, витягнув звідти дві цукерки і через стіл кинув їх Меркель зі словами "Ось, Ангело. Не кажи, що я тобі ніколи нічого не даю".
Як пояснив політолог, цей інцидент трапився після складних дискусій лідерів "Великої сімки", які показали розбіжність лідерів, зокрема у питаннях "торгової війни" США – ЄС та повернення Росії до складу "сімки".
Нагадаємо, під час саміту "Великої сімки" у Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що бажав би повернення Росії до клубу, щоб G7 знову стала G8.