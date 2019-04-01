Політолог сказав, чи наважиться Тимошенко вивести людей на вулиці

31 березня відбувся перший тур виборів, поки за результатами у другий виходить комік Володимир Зеленський та чинний президент Петра Порошенко. У Юлії Тимошенко, за даними екзит-полу, 14,2%.

Соціологічні опитування, екзит-поли вже зафіксували певні рамки, проте перетікання 0,3-0,5% все одно впливають, про це в прямому ефір 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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– Важливий психологічний бар’єр – 2% – це статистична похибка в соціології. Вона зможе дозволити Юлії Тимошенко виводити людей. Вона буде говорити, що це фальсифікація, певна невизнаних протоколів, змарнованих бюлетенів.

– Також 0, 61% зараз у Юрія Тимошенка, який є виключно технічним кандидатом. Його рейтинг базується на віддзеркалені рейтингу лідерки "Батьківщини". Це також можна буде дораховувати.

– Ситуація з Тимошенко нагадує Леонардо ді Капріо та його спроби здобути Оскар. Не хотів би, щоб особиста трагедія Тимошенко взяла в заручники всю країну. Органічно я не вірю, що вона може вивести людей.

– Чи виводити людей – вирішить вона сама та її оточення . Проте фінальне рішення за Тимошенко. Якщо вона бачитиме, що різниця в розриві більше 2%, то не вийде на вулиці. Інше питання в тому, хто гарантуватиме масовість. Також, як реагуватимуть інші кандидати, чи будуть заявляти про порушення.

Результати екзит-полу

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Результати національного екзит-полу

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