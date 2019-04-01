20:45
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Політолог сказав, чи наважиться Тимошенко вивести людей на вулиці

      1140 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      31 березня відбувся перший тур виборів, поки за результатами у другий виходить комік Володимир Зеленський та чинний президент Петра Порошенко. У Юлії Тимошенко, за даними екзит-полу, 14,2%.

      Соціологічні опитування, екзит-поли вже зафіксували певні рамки, проте перетікання 0,3-0,5% все одно впливають, про це в прямому ефір 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

      Читайте також: Пообіцяли роботу над помилками: як у штабі Порошенка реагували на результати екзит-полів

      – Важливий психологічний бар’єр – 2% – це статистична похибка в соціології. Вона зможе дозволити Юлії Тимошенко виводити людей. Вона буде говорити, що це фальсифікація, певна невизнаних протоколів, змарнованих бюлетенів.

      – Також 0, 61% зараз у Юрія Тимошенка, який є виключно технічним кандидатом. Його рейтинг базується на віддзеркалені рейтингу лідерки "Батьківщини". Це також можна буде дораховувати.

      – Ситуація з Тимошенко нагадує Леонардо ді Капріо та його спроби здобути Оскар. Не хотів би, щоб особиста трагедія Тимошенко взяла в заручники всю країну. Органічно я не вірю, що вона може вивести людей.

      – Чи виводити людей – вирішить вона сама та її оточення . Проте фінальне рішення за Тимошенко. Якщо вона бачитиме, що різниця в розриві більше 2%, то не вийде на вулиці. Інше питання в тому, хто гарантуватиме масовість. Також, як реагуватимуть інші кандидати, чи будуть заявляти про порушення.

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      вибори президента порошенко зеленський тимошенко
      Результати національного екзит-полу

       

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019:

       

       

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      45559
      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Юлія Тимошенко - новини Юрій Тимошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 720
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7239
      Президентські квадратні метри: як виглядають резиденції світових лідерів
      сьогодні , 20:01 Президентські квадратні метри: як виглядають резиденції світових лідерів
      1030
      Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      сьогодні , 19:04 Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      Блог Соцмережі 4679
      Чи вплинуть дебати кандидатів на їх рейтинги: чому мовчить Зеленський
      сьогодні , 19:00 Чи вплинуть дебати кандидатів на їх рейтинги: чому мовчить Зеленський
      Ірина Поліщук 3334
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук