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      Політрада "Опоблоку" не підтримала ініціативу Юрія Бойка, – Новинський

      315 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      На засіданні політради Опозиційного блоку, яке відбулось в понеділок, 12 листопада, не були підтримані ініціативи співголови партії Юрія Бойка про підписання угоди з партією Вадима Рабіновича "За життя", яке політики оформили в п'ятницю, 9 листопада.

      Про це в ексклюзивному коментарі "Апострофу" повідомив народний депутат фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

      Вадим Новинський уточнив, що питання до порядку денного політради були внесені двома співголовами партії – Борисом Колесніковим і, власне, Юрієм Бойко.

      "Колесніков вніс до порядку денного питання про скликання з'їзду, який мав би зібратися найближчим часом і оцінити ситуацію, що склалася в партії, не надаючи цьому питанню якесь кулуарне значення, а виносячи його на загальне внутрішньопартійне обговорення, куди б з'їхалися представники всіх регіонів нашої країни (а партія, до речі, налічує десятки тисяч чоловік). За ним мав би відбутися другий етап з'їзду, вже на початку наступного року, де був би висунутий єдиний кандидат в президенти", – розповідає Новинський, додаючи, що "колегами", чиї дії і стали приводом для проведення засідання, ця ініціатива не була підтримана. "Мабуть, вони звикли вирішувати іншим способом будь-які політичні питання", – зазначає нардеп.

      Зі свого боку, Юрій Бойко, зі слів Новинського, вніс у вчорашній порядок денний питання про ставлення політради до співпраці з партією "За життя".

      "Політрада рішення не підтримала. Так само, як і другу пропозицію, яку вніс Бойко – схвалити угоду, яку вони з Вадимом Рабінович підписали в п'ятницю. Тобто, якщо резюмувати, політрадою партії – це дії не були підтримані", – додає політик.

      Відповідаючи на питання, як ця ситуація вплине на майбутнє партії, Вадим Новинський зазначає, що ці дії є всього лише особистою ініціативою представників партії, тому серйозно вплинути на будь-які перспективи партії не можуть.

      "Нас всіляко намагаються "розвести" вже, як мінімум, чотири роки. Але Борис Колесніков, я, Юрій Воропаєв – докладемо всіх зусиль, щоб ніякі деструктивні дії, направлені на те, щоб наша партія якимось чином розпалася, не привели до цього. Але, зазначу ще раз, факт того, що політрада (Опоблоку) не підтримала ініціативу Юрія Бойка – говорить про те, що партією ці дії були сприйняті як особисті ініціативи Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. А раз це їх особиста ініціатива, значить, їм подобається знаходиться в партії "За життя", вони можуть спокійно туди вступити. Це їхнє законне право. Але ми, в свою чергу, не дамо можливості цими та іншими подібними "ініціативами" розвалити нашу партію", – резюмує ситуацію Новинський.

      Нагадаємо, раніше в коментарях журналістам Новинський зазначав, що ніхто не давав Юрію Бойку повноважень на будь-які об'єднання з іншими політичними силами.

      Теги: Новини політики Вадим Новинський Вадим Рабінович Опозиційний блок Юрій Бойко
      Джерело: 24 Канал
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