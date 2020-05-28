Поліцейська з Чернівців відрізала своє розкішне волосся для перук онкохворим діткам – фото
Поліцейська Мар’яна Жизномірська обрізала своє довге волосся. Його вона віддала для виготовлення перук двом діткам, які борються з онкологією.
Мар’яна Жизномірська в коментарі офіційному сайту Нацполіції розповіла, що на такий крок її надихнула 10-річна дівчинка з Харкова, яка віддала своє волосся для діток, хворих на алопецію.
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"Я вирішила своє волосся віддати хворим на онкологію діткам, які лікуються у чернівецькій лікарні. Волосся – це не лише жіноча краса, а й сила, яка надає впевненості в собі. Але я не шкодую, навпаки – пишаюся своїм вчинком, бо для хворих діток важлива будь-яка підтримка. Вони, як ніхто, відчувають щирість і теплоту", – розповіла Мар’яна Жизномірська.
Мар’яна Жизномірська віддала волосся на перуки дітям / фото Нацполіції
В такий спосіб жінка започаткувала благодійну ініціативу "Підтримай тих, хто потребує".
Мар’яна Жизномірська – інспектор відділу соціальної роботи Управління кадрового забезпечення поліції Чернівецької області. Вона мама двох маленьких синів: 4-річного Давида та 2-річного Еріка.
Варто відзначити, що до цього в неї було доволі довге волосся.
До цього в Мар’яни Жизномірської було доволі довге волосся / фото Нацполіції
Минулого року вона брала участь у благодійному конкурсі краси, на якому проводили збір коштів для лікування важкохворої буковинки.
Мар’яна Жизномірська брала участь у конкурсі краси / фото Нацполіції
Хто отримає допомогу
Перуки зроблять для 5-річних Софійки та Валерії. Обидві дівчинки борються з онкологією. Зараз вони перебувають у відділенні онкогематології Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Через пройдені хімієтерапії дівчатка втратили волосся.