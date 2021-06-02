У відділку поліції Київського району 2 травня провели обшуки. Працівники Служби безпеки України спіймали зловмисницю на гарячому.
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- Журналістам про обшуки повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.
- Вони розповіли, що затримали капрала поліції Мілену М.
- Її підозрюють у тому, що вона вкрала з речових доказів пів кілограма кокаїну.
- Наркотик вона продавала за ціною 120 доларів за грам.
- Також затримали двох цивільних осіб, які були її посередниками.
- Офіційно затримання поки ніяк не прокоментували.