У відділку поліції Київського району 2 травня провели обшуки. Працівники Служби безпеки України спіймали зловмисницю на гарячому.

До теми Понад 4 мільйони гривень: підозрюваним у торгівлі наркотиками поліцейським призначили застави

Більше про інцидент

  • Журналістам про обшуки повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.
  • Вони розповіли, що затримали капрала поліції Мілену М.
  • Її підозрюють у тому, що вона вкрала з речових доказів пів кілограма кокаїну.
  • Наркотик вона продавала за ціною 120 доларів за грам.
  • Також затримали двох цивільних осіб, які були її посередниками.
  • Офіційно затримання поки ніяк не прокоментували.