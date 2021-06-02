Продавала вилучений кокаїн: поліцейську з Одеси затримала СБУ

2 червня 2021 , 19:15
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Джерело:

"Думская"

В Одесі затримали поліцейську, яка була відповідальна за речові докази. Її підозрюють у продажі вилученого в злочинців кокаїну.

У відділку поліції Київського району 2 травня провели обшуки. Працівники Служби безпеки України спіймали зловмисницю на гарячому.

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Більше про інцидент

  • Журналістам про обшуки повідомили анонімні джерела в правоохоронних органах.
  • Вони розповіли, що затримали капрала поліції Мілену М.
  • Її підозрюють у тому, що вона вкрала з речових доказів пів кілограма кокаїну.
  • Наркотик вона продавала за ціною 120 доларів за грам.
  • Також затримали двох цивільних осіб, які були її посередниками.
  • Офіційно затримання поки ніяк не прокоментували.
Зверніть увагу! В Одесі 1 квітня направили до суду справу про 80 кілограмів контрабандного кокаїну. Його завезли в Україну 4 громадян Ізраїлю. Користувачі мережі помітили, що в момент виявлення цієї контрабанди, повідомляли про 120 кілограмів наркотичної речовини.
Автор: Олександр Марчак