Деталі жорстокої справи

За даними слідства, 12 вересня 2017 року Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направив повідомлення до Новобаварського відділу поліції Харківщини. У ньому служба заявляла про загрозу життю трирічної дитини.

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Відомо, що чоловік за мовчазної згоди своєї дружини систематично бив власного малолітнього сина.

Інспекторка ювенальної превенції, отримавши повідомлення про жорстоке поводження з дитиною, не розглянула його своєчасно. Вона не вжила заходів для вилучення хлопчика із родини та припинення насильства стосовно нього,

– розповіли у прокуратурі.

26 вересня 2017 року чоловік знову жорстоко побив малюка. Тоді на це відреагувала сусідка та викликала карету швидкої допомоги.

Хлопчика доставили до Харківської міської клінічної лікарні з невідкладної медичної допомоги. Однак до тями дитина так і не прийшла, і наступного дня малюк помер.

Зверніть увагу! На суді інспекторка свою провину не визнала.

Яке покарання призначили інспекторці

Прокуратура клопотала про покарання у вигляді ув'язнення на 5 років, позбавленням права протягом 3 років обіймати посади, пов'язані з правоохоронною діяльністю, штраф у розмірі 12 750 гривень зі звільненням від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки.

Однак Жовтневий районний суд вирішив покарати жінку умовним терміном на 1 рік.