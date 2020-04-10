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      БЛОГ Володимир В'ятрович
      Ексглава Інституту нацпам'яті, нардеп від "Євросолідарності".

      Поліцейська країна? Чому уряд відправляє культуру в нокаут

      -
      Які уряд хоче зміни бюджет? / kmu.gov.ua

      Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.

      У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

      Читайте також: Це може погано закінчитись. Україна без науки та освіти

      Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!


      Зміни до бюджету, які пропонує уряд / Фото Facebook 

      Погляньте – більша частина цієї таблиці – це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить "аж" 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми – субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.

      А вгорі в жовтій заливці – чотири "недоторканих" структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.

      Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!

      Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці – менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!

      Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях. Питання у стратегії.
      Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!

      Зверніть увагу: До тих, хто керує. Чому не можна урізати бюджет на культуру

      Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати – не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.

      Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це "постановка до стінки", а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету.

      Автор: Володимир В'ятрович
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Публікації Новини політики Новини культури Світова криза 2020 Наука Новий уряд Уряд Шмигаля Бюджет 2020 Бюджет
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