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Поліцейська машина влаштувала ДТП на Закарпатті: відео аварії

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Поліцейська машина влаштувала ДТП на Закарпатті
Поліцейська машина влаштувала ДТП на Закарпатті / Screenshot

У понеділок, 9 квітня, о 15:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Гать Берегівського району на Закарпатті. Аварія трапилася за участю поліцейського службового авто.

Про це інформує відділ комунікації Закарпатської області.

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ДТП трапилося за участю службового автомобіля Skoda Octavia та трьох працівників ГУНП в Закарпатській області. Після цього поліція заявила, що вона тримає на особистому контролі хід службового розслідування за фактом аварії.

Всі працівники поліції, які перебували в авто на момент ДТП, вже відсторонені від служби. Позиція поліції в таких випадках є принциповою, винні особи будуть покарані. Результати перевірки ми доведемо до громадськості та ЗМІ,
– зазначив начальник ГУНП в Закарпатській області Роман Стефанишин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До слова, у Тернопільській області в результаті аварії на автодорозі Збараж-Підволочиськ троє хлопців загинуло, а ще двоє юнаків і дівчина потрапили до лікарні.

Теги: Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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