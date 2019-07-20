Поліцейське авто потрапило у ДТП на Харківщині, 6 постраждалих: фото

У місті Ізюм, що на Харківщині, поліцейський автомобіль потрапив у ДТП. У лікарню потрапили двоє правоохоронців, постраждали також 4 пасажири Ford.

Так, двоє працівників поліції їхали на виклик, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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На автомобілі були увімкнені проблискові маячки. Назустріч поліцейському авто на дорозі "Київ–Харків–Довжанський" їхав Ford, який її не пропустив. Через це сталося лобове зіткнення.



Авто поліції потрапило у ДТП

Через ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані, їх госпіталізували до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля Ford також потрапили до лікарні, однак після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.