Поліцейське авто потрапило у ДТП на Харківщині, 6 постраждалих: фото
У місті Ізюм, що на Харківщині, поліцейський автомобіль потрапив у ДТП. У лікарню потрапили двоє правоохоронців, постраждали також 4 пасажири Ford.
Так, двоє працівників поліції їхали на виклик, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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На автомобілі були увімкнені проблискові маячки. Назустріч поліцейському авто на дорозі "Київ–Харків–Довжанський" їхав Ford, який її не пропустив. Через це сталося лобове зіткнення.
Авто поліції потрапило у ДТП
Через ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані, їх госпіталізували до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля Ford також потрапили до лікарні, однак після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.
ДТП сталася через лобове зіткнення