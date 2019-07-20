00:23
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Поліцейське авто потрапило у ДТП на Харківщині, 6 постраждалих: фото

      1236 Читать новость на русском
      На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП
      На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП / Національна поліція

      У місті Ізюм, що на Харківщині, поліцейський автомобіль потрапив у ДТП. У лікарню потрапили двоє правоохоронців, постраждали також 4 пасажири Ford.

      Так, двоє працівників поліції їхали на виклик, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

      Дивіться також: Авто влетіло в іншу машину на зустрічній смузі в Києві, є жертви: фото і відео

      На автомобілі були увімкнені проблискові маячки. Назустріч поліцейському авто на дорозі "Київ–Харків–Довжанський" їхав Ford, який її не пропустив. Через це сталося лобове зіткнення.


      Авто поліції потрапило у ДТП 

      Через ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані, їх госпіталізували до Ізюмської центральної міської лікарні. Водій та троє пасажирів автомобіля Ford також потрапили до лікарні, однак після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.


      ДТП сталася через лобове зіткнення

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
      131541
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини Харкова Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 543
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2755
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2023
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук