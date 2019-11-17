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      Поліцейське авто згоріло дощенту прямо під час руху на Одещині

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      У Ізмаїлі на Одещині прямо під час руху загорілося поліцейське авто: ніхто не постраждав

      У Ізмаїлі Одеської області прямо під час руху загорілося поліцейське авто. У цей момент у салоні перебувала слідчо-оперативна група. Правоохоронці якраз їхали на виклик.

      За інформацією пресслужби Нацполіції Одещини, в результаті пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. Всі, хто перебував у салоні авто, встигли вчасно вибратися, а також забрати цінні речі.

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      Слідчі намагалися загасити вогонь самостійно за допомогою вогнегасники. Повністю ж ліквідали займання рятувальники, що прибули за деякий час на місце події.

      Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки в моторному відсіку. За фактом інциденту триває перевірка. За її результатами буде ухвалено рішення щодо відкриття кримінального провадження.

      Одеса, займання, загорання, поліція, авто, пожежа
      Хоча авто поліції згоріло дощенту, проте внаслідок інциденту ніхто не постраждав 

      За інформацією видання "Бессарабия INFORM", машина, в якій сталося займання, – Chevrolet Niva. Слідчо-оперативна група прямувала на виклик до колег патрульних. Останні затримали зловмисників, які перевозили підозрілий метал. Вже дорогою до місця затримання на Аеродромному шосе автомобіль раптово загорівся.

      Хоча й співробітники ДСНС зуміли загасити полум’я, однак вогонь повністю знищив авто правоохоронців.

      До слова, схожий випадок трапився на початку вересня поблизу Мар’їнки, щоправда тут загорілася машина, що належала цивільному. Саме ж займання сталося після того, як автомобіль на великій швидкості протаранив бетонну стелу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Поліція Новини Одеси Пожежа
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