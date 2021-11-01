Поліцейські назвали дві версії загадкової смерті 21-річного військового в Кривому Розі

Через смерть військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за "умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілому". До того ж розглядають ще одну версію – самогубство.

1 листопада 21-річний військовий помер у лікарні від травми голови. Його ввечері 31 жовтня знайшли непритомним біля казарми військової частини 3011 Нацгвардії України.

До теми У лікарні Кривого Рогу помер 21-річний військовий, якого знайшли непритомним з травмою голови

Вбивство і самогубство

31 жовтня о 18:10 до прокуратури надійшло повідомлення про те, що на території військової частини знайшли 21-річного солдата в непритомному стані.

Розслідуванням обставин смерті почали займатися в Криворізькій спецпрокуратурі у військовій та оборонній сфері.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілому". Можливому винуватцю може загрожувати до 10 років тюрми. Також поліція розглядає таку версію, як самогубство.

Смерть військового в Кривому Розі: що відомо