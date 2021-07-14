Спочатку виникла суперечка, але згодом вона переросла у бійку. У мережі 14 липня опублікували відповідне відео.
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- На записі видно, як поліцейські сваряться із чоловіком. Також намагаються його затримати.
- Коли автор відео сказав, що він усе знімає, один патрульний трохи зупинився. Проте це тривало недовго. Потім він знову намагався викрутити руки водієві.
- Потерпілий кричав, щоб його не торкалися, вимагав сказати причину затримання.
- Поліцейські відповідали йому штовханиною.
"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", – сказав чоловік. На це правоохоронець відповів: "Я зараз тобі вріжу".
Як патрульні влаштували бійку з водієм: дивіться відео інциденту (Увага! У записі є ненормативна лексика 18+)