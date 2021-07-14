Відмовився платити штраф: в Одесі поліцейські накинулися з кулаками на водія – відео
14 липня 2021 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Вартові Еспресо"
В Одесі поліцейські побилися з водієм. Причина – чоловік відмовився платити штраф. За словами правоохоронців, водій неправильно припаркувався. Проте потерпілий стверджує, що його намагались обдурити.
Спочатку виникла суперечка, але згодом вона переросла у бійку. У мережі 14 липня опублікували відповідне відео.
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- На записі видно, як поліцейські сваряться із чоловіком. Також намагаються його затримати.
- Коли автор відео сказав, що він усе знімає, один патрульний трохи зупинився. Проте це тривало недовго. Потім він знову намагався викрутити руки водієві.
- Потерпілий кричав, щоб його не торкалися, вимагав сказати причину затримання.
- Поліцейські відповідали йому штовханиною.
"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", – сказав чоловік. На це правоохоронець відповів: "Я зараз тобі вріжу".
Як патрульні влаштували бійку з водієм: дивіться відео інциденту (Увага! У записі є ненормативна лексика 18+)Зверніть увагу! Нещодавно в Києві поліцейські з невідомої причини жорстко затримали молодого хлопця. Його дівчина почала знімати це не відео. Згодом скрутили й її. За словами свідків, один із правоохоронців плюнув жінці в обличчя.