Відмовився платити штраф: в Одесі поліцейські накинулися з кулаками на водія – відео

В Одесі поліцейські побилися з водієм. Причина – чоловік відмовився платити штраф. За словами правоохоронців, водій неправильно припаркувався. Проте потерпілий стверджує, що його намагались обдурити.

Спочатку виникла суперечка, але згодом вона переросла у бійку. У мережі 14 липня опублікували відповідне відео.

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На записі видно, як поліцейські сваряться із чоловіком. Також намагаються його затримати.

Коли автор відео сказав, що він усе знімає, один патрульний трохи зупинився. Проте це тривало недовго. Потім він знову намагався викрутити руки водієві.

Потерпілий кричав, щоб його не торкалися, вимагав сказати причину затримання.

Поліцейські відповідали йому штовханиною.

"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", – сказав чоловік. На це правоохоронець відповів: "Я зараз тобі вріжу".

Як патрульні влаштували бійку з водієм: дивіться відео інциденту (Увага! У записі є ненормативна лексика 18+)