Поліцейські на велосипедах повернулися на вулиці Харкова: фото, відео велопатруля

На вулиці Харкова повернувся велопатруль. З 27 травня за порядком у місті знову стежитимуть поліцейські на велосипедах.

Інспекторка Ірина Сизоненка розповіла, що цікаво нести службу в пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках, адже дістатися туди автомобілем неможливо. До того ж поліцейські на велосипеді дістануться туди швидше, ніж це зробить піший екіпаж.

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У Харкові поліцейські пересіли на велосипеди

ЇЇ напарник Денис Сябро у велопатрулі вже 3 роки. Він пояснив, до його обов'язків належить все – від зауважень курцям, припинення бійок та п'янства до гонитви за крадіями.

Був такий випадок, що в Саду Шевченка дитина побігла від матері. Приїхали ще інші екіпажі велопатрулів, які допомагали нам шукати її. Ми їздили по всьому парку – і все ж таки її знайшли,

– пригадав інспектор.

На велосипеді патрульні їздять по 8 годин. Денис Сябро відзначив, щодня кілометраж роботи різний. Іноді вони "намотують" стільки, що вистачило б об'їхати довкола міста кілька разів.



Велопатрульні Харкова / фото Патрульна поліція Харківської області



Поліцейські на велосипедах / фото Патрульна поліція Харківської області

Щодня у Харкові працюватимуть 20 велоінспекторів. До того ж четвертий сезон для патрулювання стартує в усіх великих містах України. Велопатрулі є в Києві, Одесі, Львові, Херсоні, Тернополі.

На вулиці Харкова повернувся велопатруль: дивіться сюжет 24 каналу