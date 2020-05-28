Поліцейські зґвалтували жінку в Кагарлику: нові дані про потерпілу та катів-правоохоронців

З’явилась інформація про особу жінки, яку поліцейські катували та зґвалтували у Кагарлику на Київщині. Відомо, що вона живе у сусідньому селі Стави. Крім того, місцеві жителі розповіли про катів-правоохоронців.

Нові дані про жертву катів-поліцейських

Жінку звуть Неля, їй – 26 років. За словами двоюрідного брата потерпілої, вона була взагалі неагресивною, спокійною та добродушною. Крім того, сором'язлива та правильно вихована людина. Про це пише видання "КП в Україні".

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Чоловік додав, що нещодавно Неля працювала в ресторані, приблизно упродовж року.

"Зараз її донька має проблеми з ніжками, тому Неля весь час сиділа з нею вдома, доглядала за дитиною", – розповів він.

Двоюрідний брат потерпілої каже, що Неля раніше не мала жодних проблем із законом. Односельці, зі свого боку, не дуже хочуть про неї говорити. За їхніми словами, про неї мало хто щось знає. Але все ж відгукуються позитивно.

Зокрема, люди зазначають, що її взаємини з чоловіком – проблемні. І вони дуже багато сварилися, імовірно на підґрунті ревнощів. І начебто останнім часом разом не жили.

Не можна сказати, що у них – неблагополучна сім'я, це не так. Просто дуже скромно жили. П'яними їх ніхто ніколи не бачив. Неліна дочка теж завжди акуратно одягненою, чистою, доглянутою, так само, як і сама Неля,

– повідомляють односельці.

Вони додають, що у шкільні роки Неля була звичайною дитиною, не проблемною. Навпаки, дуже серйозною та відповідальною. Займалась спортом.

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Ґвалтівники Микола Кузів і Сергій Сулима: що кажуть про них

Про Сулиму жителі Кагарлика відгукуються здебільшого позитивно. Не вірять в те, що він міг зробити такі звірства.

"Сергій на службі в поліції вже давно, у нього грамоти є. Любив свою роботу. Якусь справу, бувало, розкриє – завжди світиться, задоволений. Він був єдиним годувальником у родині, дуже радів появі довгоочікуваної дочки. Бувало, що міг випити, але його нікуди не несло гуляти, відразу лягав спати, і все. Багатьом допомагав", – розповіла Яна Бусленко, сестра дружини Сулими.

Зате Микола Кузів залишав не найприємніші враження про себе. Кажуть, що він був "мутним".

"Кілька разів із ним довелося перетнутися. Чутки про нього ходили не найкращі. Він – повна протилежність Сергію", – сповістила одна з жителько Кагарлика.

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