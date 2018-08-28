Поліцейські обкрадали людей на вокзалі у Тернополі

У Тернополі працівники поліції систематично вимагали у пасажирів гроші та відбирали цінні речі. П’ятьох таких поліцейських затримали.

Про це йдеться на міському сайті "20 хвилин".

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Нині стало відомо, що правоохоронці затримували пасажирів, які не мали документів, палили у громадському місці або були під дією алкоголю. Цим людям вони пропонували "відкупитися", погрожуючи при цьому в’язницею.

Якщо ж у людини не було при собі потрібної суми, то побіцейські забирали цінні речі, зокрема телефони та золоті прикраси.



Поліцейські забирали у пасажирів гроші та цінні речі

Серед викритої групи – співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського ВП, віком від 27-37 років.

Наразі правоохоронцями було задокументовано п’ять таких випадків. Затриманим поліцейським оголошено підозру за частиною другою статті 186 ККУ (Пограбування), їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці затримали чоловіка, який видавав себе за поліцейського. Він зупиняв машини та вимагав у водіїв гроші.