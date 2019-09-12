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      Поліцейські побились з киянами через альтанки: відео

      1984 Читать новость на русском
      Поліцейські побились з киянами через альтанки
      Поліцейські побились з киянами через альтанки / korupciya.com

      У Пущі-Водиці поліцейські побилися з групою місцевих жителів через демонтаж альтанок для відпочинку.

      За інформацією "Київ оперативний", інцидент трапився 11 вересня на березі озера Карачун.

      До слова: П'яні поліцейські побили чоловіка на Полтавщині, бо той зробив їм зауваження

      Причиною бійки стали альтанки, які мали забрати комунальники, бо споруди були встановлені незаконно. Проте один із чоловіків почав заважати й напав на копів. Згодом його намагалися підтримати й інші місцеві жителі.

      Тож поліцейським довелось застосувати силу, а молодика затримати. Демонтаж альтанок все ж відбувся.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінал Кримінальні новини
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