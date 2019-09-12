Поліцейські побились з киянами через альтанки: відео

У Пущі-Водиці поліцейські побилися з групою місцевих жителів через демонтаж альтанок для відпочинку.

За інформацією "Київ оперативний", інцидент трапився 11 вересня на березі озера Карачун. До слова: П'яні поліцейські побили чоловіка на Полтавщині, бо той зробив їм зауваження Причиною бійки стали альтанки, які мали забрати комунальники, бо споруди були встановлені незаконно. Проте один із чоловіків почав заважати й напав на копів. Згодом його намагалися підтримати й інші місцеві жителі. Тож поліцейським довелось застосувати силу, а молодика затримати. Демонтаж альтанок все ж відбувся.