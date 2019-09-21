14:19
21 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, 20 вересня
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 20 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Поліцейські вимагали хабар від рідних дівчини, у якої знайшли наркотики: фото

      354 Читать новость на русском
      ДБР затримали поліцейських
      ДБР затримали поліцейських / dbr.gov.ua

      У Києві правоохоронці затримали молоду жінку і виявили у неї речовини, схожі на наркотики. Поліцейські вимагали хабар у розмірі 60 тисяч гривень за уникнення кримінальної відповідальності.

      Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління Нацполіції.

      Читайте також: Лікарям, які вимагали величезні хабарі від онкохворих, повідомили про підозру: відео

      Поліцейські вимагали хабар у рідних затриманої жінки.

      28 тисяч гривень поліцейські отримали відразу, а ще 10 тисяч – на банківську картку. ДБР затримало правоохоронців після перерахування 22 тисяч гривень залишку та зняття частини коштів з карти.

      дбр київ хабар поліцейські
      Правоохоронці вилучили докази злочину

      Правоохоронцям оголосили офіцеру підозру за одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавленням волі від 5 до 10 років. Поліцейському, який виступав посередником, загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.

      Важливо: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      blog_ava
      Різдво Пресвятої Богородиці: привітання зі святом у прозі та віршах
      сьогодні
      5301
      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Хабар Корупція Гроші Новини Києва Наркотики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі
      сьогодні , 13:00 Штайнмаєр симпатизує Росії, або Чим небезпечна його формула у вирішення конфлікту на Донбасі
      Віталій Дейнега 201
      Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      сьогодні , 12:00 Расширение жилплощади: как это сделать за счет балкона
      Лев Парцхаладзе 553
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      сьогодні , 09:05 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      2097
      Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      сьогодні , 08:40 Рекордна довіра до нової влади: феномен чи закономірність і що буде далі
      Катерина Одарченко 1290
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук