Поліцейські вимагали хабар від рідних дівчини, у якої знайшли наркотики: фото

У Києві правоохоронці затримали молоду жінку і виявили у неї речовини, схожі на наркотики. Поліцейські вимагали хабар у розмірі 60 тисяч гривень за уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління Нацполіції.

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Поліцейські вимагали хабар у рідних затриманої жінки.

28 тисяч гривень поліцейські отримали відразу, а ще 10 тисяч – на банківську картку. ДБР затримало правоохоронців після перерахування 22 тисяч гривень залишку та зняття частини коштів з карти.



Правоохоронці вилучили докази злочину

Правоохоронцям оголосили офіцеру підозру за одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавленням волі від 5 до 10 років. Поліцейському, який виступав посередником, загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.

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