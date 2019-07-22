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      Поліцейські вже тиждень шукають 13-річну дівчинку на Одещині: фото

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      На Одещині шукають зниклу 13-річну дівчинку
      На Одещині шукають зниклу 13-річну дівчинку / Ілюстративне фото Нацволіції

      Поліція Одеської області від 15 липня шукає зниклу 13-річну Діану Співак. У той день дівчинка пішла до магазину, але додому так не повернулась досі.

      Діана була одягнена у футболку та шорти, волосся світле і коротке, про це пише прес-служба поліції Одещини на своїй сторінці у Facebook.

      Зверніть увагу: Поліція затримала ґвалтівника та вбивцю дитини: фото

      Зріст дівчинки – близько 160 сантиметрів, худорлява. Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, інформувати їх.


      Зникла Діана Співак

      Яка трагедія сталася нещодавно на Одещині із 11-річною Дарією Лук’яненко?

      11-річну Дарію знайшли мертвою у вигрібній ямі через 6 днів після зникнення в селі Іванівка на Одещині – 19 червня. У день зникнення дитина йшла на танцювальний гурток, проте не з’явилась ні там, ні вдома. До пошуків дівчинки долучились сотні людей – від правоохоронців та кінологів до волонтерів.

      Зрештою, дитину знайшли мертвою у вигрібній ямі одного з приватних будинків Іванівки. Підозрюваний у вбивстві Дарії – мешканець цього будинку, 26-річний Микола Тарасов, який ніде не навчався та не працював. Суд вже арештував чоловіка на 2 місяці, йому висунули обвинувачення одразу за 4-ма кримінальними статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Тарасову загрожує довічне ув’язнення.

      blog_ava
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      22 липня
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      Теги: Новини України Поліція Новини Одеси Діти і неповнолітні
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