Поліцейські вже тиждень шукають 13-річну дівчинку на Одещині: фото

Поліція Одеської області від 15 липня шукає зниклу 13-річну Діану Співак. У той день дівчинка пішла до магазину, але додому так не повернулась досі.

Діана була одягнена у футболку та шорти, волосся світле і коротке, про це пише прес-служба поліції Одещини на своїй сторінці у Facebook.

Зверніть увагу: Поліція затримала ґвалтівника та вбивцю дитини: фото

Зріст дівчинки – близько 160 сантиметрів, худорлява. Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, інформувати їх.



Зникла Діана Співак