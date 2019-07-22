Поліцейські вже тиждень шукають 13-річну дівчинку на Одещині: фото
Поліція Одеської області від 15 липня шукає зниклу 13-річну Діану Співак. У той день дівчинка пішла до магазину, але додому так не повернулась досі.
Діана була одягнена у футболку та шорти, волосся світле і коротке, про це пише прес-служба поліції Одещини на своїй сторінці у Facebook.
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Зріст дівчинки – близько 160 сантиметрів, худорлява. Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини, інформувати їх.
Зникла Діана Співак
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