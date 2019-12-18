Поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою бабусю
У Києві до лікарні госпіталізували жінку із тяжкими тілесними ушкодженнями. Від отриманих травм 80-річна киянка померла. Чоловіка затримано, розпочато досудове розслідування.
До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 80-річної жінки із тяжкими тілесними ушкодженнями, інформує поліція Києва.
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Її знайшли у квартирі на вулиці Волкова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Із квартири правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на причетність 22-річного онука до побиття потерпілої.
Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція
Пенсіонерка проживала на квартирі разом із донькою та онуком, який ніде не працював. За попередньою інформацією, поки жінка спала, родич кілька разів вдарив її ногою в голову. Від отриманих травм 80-річна киянка померла у лікарні. Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.
Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція
Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину. Дії нападника кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція
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