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      Поліцейські затримали чоловіка, який вбив свою бабусю

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      22-річний киянин побив до смерті бабусю / kyiv.npu.gov.ua

      У Києві до лікарні госпіталізували жінку із тяжкими тілесними ушкодженнями. Від отриманих травм 80-річна киянка померла. Чоловіка затримано, розпочато досудове розслідування.

      До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 80-річної жінки із тяжкими тілесними ушкодженнями, інформує поліція Києва.

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       Її знайшли у квартирі на вулиці Волкова. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Із квартири правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на причетність 22-річного онука до побиття потерпілої.

      київ поліція вбивця
      Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція

      Пенсіонерка проживала на квартирі разом із донькою та онуком, який ніде не працював. За попередньою інформацією, поки жінка спала, родич кілька разів вдарив її ногою в голову. Від отриманих травм 80-річна киянка померла у лікарні. Остаточну причину смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

      поліція вбивця київ
      Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція

      Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину. Дії нападника кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

      поліція київ вбивця
      Чоловік побив до смерті свою бабусю / Фото: Національна поліція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва Вбивство
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