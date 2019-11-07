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      Поліцейські затримали злодія-росіянина, але той втік і від українських копів: фото

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      Поліцейські затримали злодія-росіянина, але той втік
      Поліцейські затримали злодія-росіянина, але той втік / kv.npu.gov.ua

      Росія розшукувала свого громадянина за скоєння низки злочинів. Зловмисник втік в Україну, правоохоронці затримали його в аеропорту "Бориспіль". Однак по дорозі до ізолятора росіянин втік і від українських копів.

      Тепер поліція Київщини рошукує злодія-росіянина, повідомили у пресслужбі відомства.

      До речі: Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію

      Росіянин одягнений у спортивний костюм чорного кольору та коричневу куртку.

      Прикмети: зріст 170 сантиментрів, худорлявої статури, вибриті скроні, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

      поліція розшук росіянин злочини київ
      Так виглядає злодій-утікач

      Поліцейські закликають повідомляти інформацію про розшукуваного втікача за телефоном 102.

      За фактом втечі особи з-під варти керівництво поліції Київщини уже призначило службове розслідування.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини України Поліція Новини Києва Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини
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