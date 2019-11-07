Поліцейські затримали злодія-росіянина, але той втік і від українських копів: фото

Росія розшукувала свого громадянина за скоєння низки злочинів. Зловмисник втік в Україну, правоохоронці затримали його в аеропорту "Бориспіль". Однак по дорозі до ізолятора росіянин втік і від українських копів.

Тепер поліція Київщини рошукує злодія-росіянина, повідомили у пресслужбі відомства. До речі: Стрілянина у Харкові: підозрюваний іноземець втік у Росію Росіянин одягнений у спортивний костюм чорного кольору та коричневу куртку. Прикмети: зріст 170 сантиментрів, худорлявої статури, вибриті скроні, коротке русяве волосся у формі повздовжньої смуги, коротка борода чорного кольору.

Так виглядає злодій-утікач Поліцейські закликають повідомляти інформацію про розшукуваного втікача за телефоном 102. За фактом втечі особи з-під варти керівництво поліції Київщини уже призначило службове розслідування. Читайте також: Мотоцикліст кинув вибухівку в автомобіль у Києві: є жертви, багато постраждалих – фото і відео