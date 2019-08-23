Поліцейські збили 2 жінок на переході у Львові: відкрито справу

Поліцейське авто 23 серпня збило двох жінок на пішохідному переході на вулиці Зеленій у Львові. Жінки зазнали травм.

За кермом авто перебував працівник патрульної поліції при виконанні службових обов’язків.

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Держбюро розслідувань вже відкрило справу за цим фактом і розсіватиме інцидент як порушення правил безпеки дорожнього руху (…), що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Причини аварії повинне встановити слідство. Правоохоронці проводять відповідні експертизи.

Про те, що авто збило жінок саме на пішохідному переході, повідомив лепутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, який був на місці події. За його словами, у цьому місці розташовані 2 світлофори, які не працюють.