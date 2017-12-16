Поліцейських-перевертнів, які грабували ювелірів, заарештували у Житомирі

У Житомирі взяли під варту групу осіб, яких підозрюють у вчиненні розбійних нападів на підприємців та викраденні ювелірних виробів на 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Прокуратура Житомирської області.

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У п’ятницю, 15 грудня 2017 року Корольовський суд Житомира обрав запобіжні заходи групі осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, зокрема, розбою, поєднаного з проникненням у житло.

Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою 9-м особам без права внесення застави,

– йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.



За злочини такої категорії передбачено покарання – позбавлення волі від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що співробітники кримінальної поліції у Запоріжжі ввечері 13 грудня затримали дев’ятьох фейкових "поліцейських".



Група злодіїв-перевертнів скоїла розбійний напад на підприємця під Бердичевом та викрала ювелірних виробів на 5 мільйонів гривень.