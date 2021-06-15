Одеса стала третім українським містом, де діє мотопатруль. Південна Пальміра приєдналася до Києва та Львова.

До теми У другому українському місті з'явився мотопатруль поліції: фото

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Як в Одесі презентували мотопатруль / Фото Патрульної поліції Одеської області

Інспектори пройшли спеціально розроблені курси. Ба більше, патрульних навчали інструктори та фахівці, які здобували призи на міжнародних змаганнях із мотокросу.

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Одеські мотопатрульні почали працювати / Фото Патрульної поліції Одеської області

Святкове шикування відбулося поблизу Морського вокзалу. Одразу після цього патрульні на мотоциклах виїхали на службу.

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Патрульні показують клас / Фото Патрульної поліції Одеської області 

Одеські патрульні їздитимуть по двоє на п'ятьох мотоциклах. У поліції зазначають, що завданням патруля буде оперативне оформлення ДТП, реагування на термінові виклики та пошук злочинців за гарячими слідами.

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Виїзд патруля від морського вокзалу / Фото Патрульної поліції Одеської області