Третє місто в Україні: поліцейський мотопатруль тепер і в Одесі – яскраві фото

В Одесі почав працювати поліцейський мотопатруль. Відповідні урочистості відбулися 15 червня. На мотоцикли пересіли щонайменше 10 місцевих правоохоронців.

Одеса стала третім українським містом, де діє мотопатруль. Південна Пальміра приєдналася до Києва та Львова.

До теми У другому українському місті з'явився мотопатруль поліції: фото



Як в Одесі презентували мотопатруль / Фото Патрульної поліції Одеської області

Інспектори пройшли спеціально розроблені курси. Ба більше, патрульних навчали інструктори та фахівці, які здобували призи на міжнародних змаганнях із мотокросу.



Одеські мотопатрульні почали працювати / Фото Патрульної поліції Одеської області

Святкове шикування відбулося поблизу Морського вокзалу. Одразу після цього патрульні на мотоциклах виїхали на службу.



Патрульні показують клас / Фото Патрульної поліції Одеської області

Одеські патрульні їздитимуть по двоє на п'ятьох мотоциклах. У поліції зазначають, що завданням патруля буде оперативне оформлення ДТП, реагування на термінові виклики та пошук злочинців за гарячими слідами.



Виїзд патруля від морського вокзалу / Фото Патрульної поліції Одеської області