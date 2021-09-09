Зловмисник нібито отримував за це гроші від місцевої жительки, яка займалася виробництвом незаконних матеріалів. Його затримали під час отримання чергового "траншу".

Раніше У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент: фото



Гроші, які вилучили при затриманні поліцейського / Фото ДБР

Міг отримати чверть мільйона

Правоохоронець, ймовірно, співпрацював із цією жінкою від жовтня 2019 року по квітень 2021. ДБР встановило, що він загалом отримав приблизно 259 тисяч гривень.



Момент затримання поліцейського з Одещини / Фото ДБР

За ці гроші жінка отримувала гарантію того, що її не будуть притягувати до відповідальності за виробництво та розповсюдження порнографії. Підозрюваному поліцейському 26 років.



Затримання поліцейського за підозрою в "прикриванні" порностудії / Фото ДБР

Що загрожує за такий злочин

Колишнього правоохоронця будуть судити за статтею про зловживання впливом задля отримання неправомірної вигоди. Якщо його вину доведуть, підозрюваний може провести у в'язниці 5 років.