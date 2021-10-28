Поліцейський спровокував смертельну аварію в Кривому Розі: моторошні фото

ДБР почала розслідувати смертельну аварію, яка сталася 26 жовтня в Кривому Розі. За попередньою інформацією, винен у цій трагедії місцевий правоохоронець.

Чоловік нібито виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в легковик ЗАЗ. 40-річний водій цього авто загинув ще до приїзду швидкої.

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Невдалий обгін обернувся трагедією

Правоохоронець, який є фігурантом розслідування, працює оперуповноваженим у криворізькому відділку. Він, ймовірно, виїхав на зустрічну, щоб обігнати інше авто. Проте все пішло не за планом і поліцейський зіткнувся з BMW.

Після цього він повернувся на свою смугу руху та врізався у ВАЗ, який одразу полетів на мікроавтобус. Інші водії внаслідок аварії не постраждали. На фото помітно, що сильно пошкодився не лише легковик ЗАЗ, а й маршрутка.

Жорстка аварія з поліцейським у Кривому Розі / Фото ДБР

Що загрожує правоохоронцю

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть постраждалого. Якщо вину підозрюваного зможуть довести в суді, він може відправитися до в’язниці на 8 років.

Інша аварія з поліцейським

8 вересня на Київщині легковик Ravon зіштовхнувся з вантажівкою. За його кермом був 35-річний майор поліції. У ЗМІ повідомили, що поліцейський був у нетверезому стані, проте медики це не підтвердили.

Після жорсткого зіткнення вантажівка перекинулася, а майор потрапив до реанімації. У нього був переламаний хребет і пробитий череп.