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      П'яний поліцейський-ексберкутівець під Києвом на смерть збив людину на переході: фото 18+

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      ДТП у Броварах спричинив колишній працівник "Беркута" / brovary.net.ua

      Один чоловік загинув, другий травмований – такі наслідки аварії, що трапилася приблизно о 19 вечора 16 лютого у Броварах біля Києва. Водій автомобіля Nissan – як виявилося, поліцейський не при виконанні – не зменшив швидкість перед пішохідним переходом, на якому перебували люди.

      Про те, що працівник поліції, перебуваючи поза службою, був за кермом авто, яке збило двох людей на переході у Броварах, розповіла пресслужба поліції Київської області у фейсбуці. 

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      Що відомо про ДТП на вулиці Київській у Броварах 16 лютого: 

      • Автомобіль Nissan на значній швидкості їхав до пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи.
      • Водій повинен був зменшити швидкість та надати пішоходам перевагу, але не зробив цього.
      • Внаслідок цього автомобіль збив двох людей, після чого спробував утекти. 
      • Щоб цього не сталося, свідки події заблокували Nissan та викликали поліцію. 
      • 28-річний чоловік загинув на місці, 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

      Місцеве видання brovary.net.ua пише з посилання на слова очільника Броварського відділу поліції Олега Петренка, що затриманим водієм Nissan виявився не лише чинний поліцейський, а й працівник колишнього спецпідрозділу "Беркут".

      Позиція керівництва поліції Київщини у цьому питання категорична: кожен поліцейський, якщо він скоїв злочин, не зважаючи на посади та звання, понесе покарання згідно з чинним законодавством,
      – запевнили у НПУ. 

      Зауважимо, в офіційному повідомленні поліції мовиться, що водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". На brovary.net.ua ж пишуть, що в крові водія виявили 3 проміле алкоголю. 

      Фото та відео з місця аварії у Броварах ("Інформатор", brovary.net.ua та НПУ):

       

       

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      Чому випадає волосся та як з цим боротися
      16 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Києва Беркут Поліція Жертви Аварії та ДТП Новини України
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