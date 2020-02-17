П'яний поліцейський-ексберкутівець під Києвом на смерть збив людину на переході: фото 18+

Один чоловік загинув, другий травмований – такі наслідки аварії, що трапилася приблизно о 19 вечора 16 лютого у Броварах біля Києва. Водій автомобіля Nissan – як виявилося, поліцейський не при виконанні – не зменшив швидкість перед пішохідним переходом, на якому перебували люди.

Про те, що працівник поліції, перебуваючи поза службою, був за кермом авто, яке збило двох людей на переході у Броварах, розповіла пресслужба поліції Київської області у фейсбуці.

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Що відомо про ДТП на вулиці Київській у Броварах 16 лютого:

Автомобіль Nissan на значній швидкості їхав до пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи.

Водій повинен був зменшити швидкість та надати пішоходам перевагу, але не зробив цього.

та надати пішоходам перевагу, але не зробив цього. Внаслідок цього автомобіль збив двох людей, після чого спробував утекти.

Щоб цього не сталося, свідки події заблокували Nissan та викликали поліцію.

28-річний чоловік загинув на місці, 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

Місцеве видання brovary.net.ua пише з посилання на слова очільника Броварського відділу поліції Олега Петренка, що затриманим водієм Nissan виявився не лише чинний поліцейський, а й працівник колишнього спецпідрозділу "Беркут".

Позиція керівництва поліції Київщини у цьому питання категорична: кожен поліцейський, якщо він скоїв злочин, не зважаючи на посади та звання, понесе покарання згідно з чинним законодавством,

– запевнили у НПУ.

Зауважимо, в офіційному повідомленні поліції мовиться, що водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". На brovary.net.ua ж пишуть, що в крові водія виявили 3 проміле алкоголю.

Фото та відео з місця аварії у Броварах ("Інформатор", brovary.net.ua та НПУ):

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