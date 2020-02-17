П'яний поліцейський-ексберкутівець під Києвом на смерть збив людину на переході: фото 18+
Один чоловік загинув, другий травмований – такі наслідки аварії, що трапилася приблизно о 19 вечора 16 лютого у Броварах біля Києва. Водій автомобіля Nissan – як виявилося, поліцейський не при виконанні – не зменшив швидкість перед пішохідним переходом, на якому перебували люди.
Про те, що працівник поліції, перебуваючи поза службою, був за кермом авто, яке збило двох людей на переході у Броварах, розповіла пресслужба поліції Київської області у фейсбуці.
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Що відомо про ДТП на вулиці Київській у Броварах 16 лютого:
- Автомобіль Nissan на значній швидкості їхав до пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи.
- Водій повинен був зменшити швидкість та надати пішоходам перевагу, але не зробив цього.
- Внаслідок цього автомобіль збив двох людей, після чого спробував утекти.
- Щоб цього не сталося, свідки події заблокували Nissan та викликали поліцію.
- 28-річний чоловік загинув на місці, 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.
Місцеве видання brovary.net.ua пише з посилання на слова очільника Броварського відділу поліції Олега Петренка, що затриманим водієм Nissan виявився не лише чинний поліцейський, а й працівник колишнього спецпідрозділу "Беркут".
Позиція керівництва поліції Київщини у цьому питання категорична: кожен поліцейський, якщо він скоїв злочин, не зважаючи на посади та звання, понесе покарання згідно з чинним законодавством,
– запевнили у НПУ.
Зауважимо, в офіційному повідомленні поліції мовиться, що водій відмовився проходити алкотест на "Драгері", хоча "мав явні ознаки алкогольного сп'яніння". На brovary.net.ua ж пишуть, що в крові водія виявили 3 проміле алкоголю.
Фото та відео з місця аварії у Броварах ("Інформатор", brovary.net.ua та НПУ):
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