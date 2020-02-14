Поліцейський оригінально освідчився колезі у Львові: зворушливе відео

Поліцейський Олег зворушливо освідчився коханій Мар'яні, яка працює патрульною у Львові. Пропозицію руки і серця новоспечений наречений зробив просто під час урочистого шикування з нагоди вручення чергових звань та погонів правоохоронцям.

Зворушливе відео освідчення опублікувала патрульна поліція Львівської області. Там зауважили, що патрульна у цей день отримала не лише звання лейтенанта, а й каблучку від коханого.

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Поліцейських зібрали на плацу для урочистого шикування з нагоди вручення чергових звань та погонів. Патрульна Мар’яна Халак разом з 55 колегами урочисто отримала погони лейтенанта. Після цього правоохоронці разом виконали гімн України і патрульну несподівано для неї знову викликали на середину плацу.

Поліцейська не здогадувалася про причину і в одну мить сльози радості. Заступник командира роти 3 батальйону Олег Соловій з квітами та каблучкою зробив їй пропозицію руки та серця,

– додали у поліції.



Новоспечені наречені-поліцейські Олег та Мар'яна / скріншот

Закохані разом вже 8 років. У поліцію Олег прийшов ще під час першого набору патрульних у Львові. Через 3 роки до поліції долучилася і його кохана.

"Сьогодні ми стали свідками зародження нової сім'ї. Тепер Олег та Мар’яна оберігатимуть наше місто вже у новому статусі, статусі подружжя. Вітаємо", – підсумували у поліції Львівщини.