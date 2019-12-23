12:18
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Поліцейський під час служби намагався скоїти самогубство

      355 Читать новость на русском
      На Київщині поліцейський намагався скоїти самогубство / unian.ua

      У Сквирському районі поліцейський під час служби намагався звести рахунки із життям. Він вистрілив собі із табельної зброї у голову.

      21-річний чоловік перебував у своєму кабінеті на добовому чергуванні. Як розповіли у поліції, чоловіка направили у реанімацію. За його життя борються медики.

      Важлива новина! На Луганщині горів неврологічний інтернат, загинули четверо людей

      Про причини такого вчинку правоохоронця інформації поки немає. На місці працюють слідчі. Матеріали направлено до Державного бюро розслідування.

      Як ввімкнути темну тему Instagram для iOS
      сьогодні
      4533
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінал Поліція Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 В одному пості все й не опишеш, – Дубілет назвав 4 головні проблеми іноземців в Україні
      Дмитро Дубілет 145
      сьогодні , 10:00 Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун
      Блог Соцмережі 328
      сьогодні , 09:28 Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука
      Світлана Попова 3795
      сьогодні , 08:40 Попутный ветер: как Украине выиграть инвестиции в зеленую энергетики
      Максим Єфімов 232
      сьогодні , 07:01 Земельний ринок: що насправді пропонують у Зеленського
      Інна Жолобович 1430
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук