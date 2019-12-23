Поліцейський під час служби намагався скоїти самогубство

У Сквирському районі поліцейський під час служби намагався звести рахунки із життям. Він вистрілив собі із табельної зброї у голову.

21-річний чоловік перебував у своєму кабінеті на добовому чергуванні. Як розповіли у поліції, чоловіка направили у реанімацію. За його життя борються медики.

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Про причини такого вчинку правоохоронця інформації поки немає. На місці працюють слідчі. Матеріали направлено до Державного бюро розслідування.