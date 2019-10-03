Поліцейський вдарив по обличчю дівчину у супермаркеті Дніпра: відео

У супермаркеті Дніпра поліцейський жорстко вдарив по обличчю дівчину, яку керівництво магазину звинуватило у крадіжці. Усе сталося після того, як вона попросила правооохоронця пояснити причину затримання.

Інцидент стався 1 жовтня в одному з магазинів EVA. Скандальний випадок зняли на відео очевидці, які були в маркеті.

Читайте також: П'яні бійки за участі поліцейського у Полтаві: є постраждалі

Співробітники магазину запідозрили двох жінок у крадіжці товару, тому викликали патрульних. Вже у приміщенні супермаркету одна з дівчат погодилась кудись піти з одним з правоохоронців. Тим часом, друга дівчина попросила патрульного пояснити причину її затримання.

У цей момент він різко вдарив її по обличчю, вибив з рук мобільний телефон і силоміць потягнув в іншу частину приміщення.

Після того, як відеозапис грубої поведінки правоохоронця потрапив у мережу, в Управлінні поліції охорони Дніпропетровської області почали проводити службове розслідування. Наразі його тимчасово відсторонили від роботи.

Поліцейський вдарив жінку у супермаркеті Дніпра: відео