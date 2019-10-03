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      Поліцейський вдарив по обличчю дівчину у супермаркеті Дніпра: відео

      2402 Читать новость на русском
      Поліцейський вдарив жінку у супермаркеті Дніпра
      Поліцейський вдарив жінку у супермаркеті Дніпра / Скрін з відео

      У супермаркеті Дніпра поліцейський жорстко вдарив по обличчю дівчину, яку керівництво магазину звинуватило у крадіжці. Усе сталося після того, як вона попросила правооохоронця пояснити причину затримання.

      Інцидент стався 1 жовтня в одному з магазинів EVA. Скандальний випадок зняли на відео очевидці, які були в маркеті.

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      Співробітники магазину запідозрили двох жінок у крадіжці товару, тому викликали патрульних. Вже у приміщенні супермаркету одна з дівчат погодилась кудись піти з одним з правоохоронців. Тим часом, друга дівчина попросила патрульного пояснити причину її затримання.

      У цей момент він різко вдарив її по обличчю, вибив з рук мобільний телефон і силоміць потягнув в іншу частину приміщення.

      Після того, як відеозапис грубої поведінки правоохоронця потрапив у мережу, в Управлінні поліції охорони Дніпропетровської області почали проводити службове розслідування. Наразі його тимчасово відсторонили від роботи.

      Поліцейський вдарив жінку у супермаркеті Дніпра: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Скандал
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