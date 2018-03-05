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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поліцейський, який застосував газ проти журналіста біля Верховної Ради, відсторонений

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Сутички під Радою
Сутички під Радою / 24 Канал

Поліцейського, який під час зачистки наметового містечка на Грушевського пирснув журналісту в очі балончиком, тимчасово відсторонили від охорони масових заходів.

Про це заявив очільник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля, передає "Громадське радіо".

Він сказав, що зараз з'ясовують всі обставини, щоб зрозуміти чи покарати патрульного.

"До завершення службового розслідування ця людина участь у масових заходах брати не буде, оскільки я не вважаю такі дії прийнятними та нормальними. Я допускаю, що будь-що може трапитися під час виконання завдання, що щось не помітили, не так зрозуміли, але це ні в жодному разі не може бути виправданням поліцейського", – пояснив Зозуля.

Також він спростував інформацію, що раніше порушник працював у спецпідрозділі "Беркут".

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція затримала більше сотні мешканців наметового містечка. Після цього його знесли. У поліції заявили, що під час обшуків містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова".

Теги: Новини України Новини політики протести Поліція Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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