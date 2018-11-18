Поліцейський з дальтонізмом вперше побачив світ кольоровим: зворушливе відео

У США колеги подарували шерифу з дальтонізмом спеціальні окуляри, в яких він вперше зміг побачити світ навколо у справжніх кольорах.

Джеф Дішмон, який працює шерифом у місті Юрика (штат Каліфорнія), народився з дальтонізмом.

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Все життя він не розрізняв кольорів.

На черговий день народження колеги по службі вирішили зробити йому незвичний подарунок. Вони подарували шерифові спеціальні окуляри, які вперше у житті дозволили йому побачити світ навколо у справжніх кольорах.

Окуляри Дішмону вручила його колишня колега Саманта Фріз. Вони разом пропрацювали 8 років і сильно потоваришували. Жінка навіть жартівливо називала старшого колегу по службі "дідусем", а той її "онукою".

Вперше побачивши світ кольоровим, поліцейський не зміг втримати емоцій – він розплакався.

Це якийсь інший світ,

– зізнався він.

Пізніше він зателефонував дружині і поділився своїми неймовірними відчуттями.

У США шериф з дальтонізмом вперше побачив світ у справжніх кольорах: дивіться відео