Поліцейський загинув у ДТП у Дніпрі: деталі та фото
Через ДТП у Дніпрі загинув поліцейський та ще двоє людей зазнали травм. Трагедія сталася приблизно о 17 годині у суботу, 19 жовтня.
Наразі слідство вважає, що поліцейський за кермом власного автомобіля Ford Fiesta рухався Полтавським шосе (зауважимо, що чоловік у цей час не був при виконанні службових обов'язків). Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
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У районі перехрестя з вулицею Белградською поліцейський виїхав на смугу зустрічного руху та спричинив аварійну ситуацію. У ДТП зіткнулися 4 автомобілі.
Місце аварії / Фото НПУ
Співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини – жінка й дитина – з травмами перебувають у лікарні. Поліція Дніпропетровської області висловлює співчуття родині загиблого поліцейського.
Місце аварії / Фото НПУ
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