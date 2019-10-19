Поліцейський загинув у ДТП у Дніпрі: деталі та фото

Через ДТП у Дніпрі загинув поліцейський та ще двоє людей зазнали травм. Трагедія сталася приблизно о 17 годині у суботу, 19 жовтня.

Наразі слідство вважає, що поліцейський за кермом власного автомобіля Ford Fiesta рухався Полтавським шосе (зауважимо, що чоловік у цей час не був при виконанні службових обов'язків). Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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У районі перехрестя з вулицею Белградською поліцейський виїхав на смугу зустрічного руху та спричинив аварійну ситуацію. У ДТП зіткнулися 4 автомобілі.



Місце аварії / Фото НПУ

Співробітник поліції загинув на місці, ще дві людини – жінка й дитина – з травмами перебувають у лікарні. Поліція Дніпропетровської області висловлює співчуття родині загиблого поліцейського.



Місце аварії / Фото НПУ

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