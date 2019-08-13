Поліцейський застрелився в аеропорту у Дніпрі

41-річний співробітник Національної поліції вистрелив собі в голову з табельного пістолета під час охорони аеропорту Дніпра, зачинившись у кімнаті відпочинку.

Цю інформацію підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, передає "Укрінформ".

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Загиблий надіслав прощальне повідомлення своїй знайомій та залишив записку, в якій просить пробачення. У поліції цей факт не прокоментували, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.

Наразі поліція встановлює мотиви вчинку, розпочато досудове розслідування.

Зазначимо, що з початку року це вже друге самогубство правоохоронця у Дніпрі. Перше сталося 10 червня в СІЗО: там з табельної зброї застрелився співробітник конвойної служби.

Більше про те, чому люди вирішують закінчити життя самогубством – читайте у матеріалі 24 каналу.