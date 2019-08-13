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      Поліцейський застрелився в аеропорту у Дніпрі

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      Поліцейський застрелився в аеропорту у Дніпрі
      Поліцейський застрелився в аеропорту у Дніпрі / Ілюстративне фото

      41-річний співробітник Національної поліції вистрелив собі в голову з табельного пістолета під час охорони аеропорту Дніпра, зачинившись у кімнаті відпочинку.

      Цю інформацію підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, передає "Укрінформ".

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      Загиблий надіслав прощальне повідомлення своїй знайомій та залишив записку, в якій просить пробачення. У поліції цей факт не прокоментували, посилаючись на те, що родина просила не турбувати.

      Наразі поліція встановлює мотиви вчинку, розпочато досудове розслідування. 

      Зазначимо, що з початку року це вже друге самогубство правоохоронця у Дніпрі. Перше сталося 10 червня в СІЗО: там з табельної зброї застрелився співробітник конвойної служби.

      Більше про те, чому люди вирішують закінчити життя самогубством – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Жертви Самогубство Поліція
      Джерело: 24 канал
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