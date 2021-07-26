Мертвого патрульного знайшли у парку Перемоги. Наразі подію кваліфікували як самогубство.

До теми Позичив 300 тисяч доларів і зник: на Одещині шукають заступника глави поліції, – ЗМІ

Подію кваліфікували як самогубство

На тілі правоохоронця видимих ознак насильницької смерті немає. Остаточно причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Іван Мітькін зник 24 липня

Раніше стало відомо про зникнення тимчасового виконувача обов'язків заступника керівника управління патрульної поліції Ізмаїла Івана Мітькіна. Чоловік відвіз дружину до матері та поїхав у справах. З цього часу про нього нічого не було відомо.

Патрульний позичив у колег 300 тисяч доларів

Резонансним це зникнення стало тому, що правоохоронець позичив у колег велетенську суму – 300 тисяч доларів. Ці гроші начебто мав витратити на купівлю врожаю зернових. Згодом чоловік пропав та видалився з робочих чатів.

Читайте також Львівського прокурора затримали на хабарі: допомагав поліцейському, що підробив протокол – фото

ЗМІ повідомляли, що причиною такого вчинку могла стати ігрова залежність поліцейського. Підозрювали його навіть в обкраданні квартири, яку знімали двоє правоохоронців.