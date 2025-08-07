Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.

Дивіться також У центрі Черкас в McDonald's сталася стрілянина

Як відбувалося затримання стрілка?

В поліції повідомили, що чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі харчування, затримали.

Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали силами спецпідрозділу КОРД / Фото Нацполіції

Правоохоронці зазначили, що подія трапилася 7 серпня близько 11:00. До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській, після чого оперативно було введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.

"Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу", – розповіли правоохоронці.

Наразі встановлюється мотив злочину.

Нагадаємо, раніше була інформація, що медики вивезли з "МакДональдзу", де сталася стрілянина, пораненого чоловіка. Про його стан не повідомлялося.