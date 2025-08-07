Поліція Черкас затримала чоловіка за стрілянину у закладі харчування
- У Черкасах затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в "МакДональдз", поранив себе і зачинився у вбиральні; його затримали спецпризначенці КОРД, і він госпіталізований.
- Подія сталася 7 серпня близько 11:00 на вулиці Смілянській, поліція швидко евакуювала людей та огородила територію, мотив злочину встановлюється.
У Черкасах затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у "МакДональдз". Внаслідок інциденту постраждав лише зловмисник, його госпіталізували.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкащини.
Як відбувалося затримання стрілка?
В поліції повідомили, що чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі харчування, затримали.
Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано,
– йдеться у повідомленні.
Зловмисника затримали силами спецпідрозділу КОРД / Фото Нацполіції
Правоохоронці зазначили, що подія трапилася 7 серпня близько 11:00. До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Смілянській, після чого оперативно було введено спеціальну поліцейську операцію.
Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію.
"Протягом години стрілка затримали спецпризначенці КОРД. Нині він затриманий у процесуальному порядку, медики надають йому необхідну допомогу", – розповіли правоохоронці.
Наразі встановлюється мотив злочину.
Нагадаємо, раніше була інформація, що медики вивезли з "МакДональдзу", де сталася стрілянина, пораненого чоловіка. Про його стан не повідомлялося.