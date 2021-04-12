Поліція в Дніпрі вилучила 120 кілограмів амфетаміну: це рекорд для України

В Україні триває масштабна операція по боротьбі з наркоторгівлею. У Дніпрі поліція вилучила рекордну партію амфетаміну – 120 кілограмів.

Правоохоронці викрили велику мережу з виготовлення та збуту цього наркотику. Її місячний обіг – 300 кілограмів амфетаміну в місяць. Це 1 мільйон 200 тисяч доз психотропу й 100 – 120 мільйонів гривень прибутку.

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Накрили наркозавод

У Дніпрі поліція накрила справжній наркозавод, втім, вдалося вилучити 120 кілограмів.

Це 480 тисяч доз. І це найбільша партія вилученого амфетаміну в історії України. Крім цього, поліцейські виявили там понад тонну прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу,

– повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Спецоперація триває

Масштабна спецоперація Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Департаменту кіберполіції проводиться на території Дніпропетровської, Київської, Черкаської областей та міста Києва: затримано вісім учасників злочинної групи, слідчі дії ще тривають.

Поліція в Дніпрі вилучила 120 кілограмів амфетаміну: дивіться відео