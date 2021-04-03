Поліція Молдови підтвердила викрадення Чауса: деталі
У поліції Молдови підтвердили інформацію про те, що колишнього суддю Миколу Чауса викрали. У 2016 році він втік з України, його підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
Джерело:News Maker
Адвокат екссудді-втікача заявив, що його підзахисного викрала група невідомих просто у центрі Кишинева. Юрист попросив будь-яку інформацію щодо цього інциденту повідомляти правоохоронцям.
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Що кажуть у поліції
Прессекретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.
Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу,
– сказала речниця.
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