У поліції Молдови підтвердили інформацію про те, що колишнього суддю Миколу Чауса викрали. У 2016 році він втік з України, його підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

Адвокат екссудді-втікача заявив, що його підзахисного викрала група невідомих просто у центрі Кишинева. Юрист попросив будь-яку інформацію щодо цього інциденту повідомляти правоохоронцям.

Читайте також Чауса могли вивезти з України за паспортом громадянина Молдови: розслідування

Що кажуть у поліції

Прессекретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.

Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу,

– сказала речниця.