Поліція Молдови підтвердила викрадення Чауса: деталі

У поліції Молдови підтвердили інформацію про те, що колишнього суддю Миколу Чауса викрали. У 2016 році він втік з України, його підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
Джерело:News Maker
Адвокат екссудді-втікача заявив, що його підзахисного викрала група невідомих просто у центрі Кишинева. Юрист попросив будь-яку інформацію щодо цього інциденту повідомляти правоохоронцям.
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Що кажуть у поліції
Прессекретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.
Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з'ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу,
– сказала речниця.
Варто зазначити, що у березні 2021 року Молдова відмовила Миколі Чаусу у притулку. Це рішення дозволяє екстрадувати його в Україну.
Скандал довкола Чауса: коротко
- НАБУ викрило Чауса в отриманні хабаря.
- Гроші знайшли в скляних банках, які суддя закопав на своєму подвір'ї.
- Чауса не затримали через суддівський імунітет і він зміг втекти з України до Молдови.
- У листопаді 2016 року Чауса оголосили у міжнародний розшук.
- Суддю затримали у Молдові. Там він намагався отримати політичний притулок.