Поліція може впровадити таємних агентів для викриття підкупу виборців
Нацполіція може повноцінно розслідувати схему підкупу виборців під час місцевих виборів. Зокрема, правоохоронці можуть впроваджувати таємних агентів, документуючи інформацію.
Підкуп виборців раніше не був тяжким й особливо тяжким злочином, розповіла голова правління та координатор політичних програм Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Тепер він таким є. Тому Національна поліція має можливість вести негласні слідчі дії, оперативну діяльність з розслідування всієї схеми підкупу і кожного учасника цієї схеми,
– зазначила Айвазовська.
За її словами, що правоохоронці також зможуть впроваджувати таємних агентів, документуючи інформацію.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.
Місцеві вибори у 2020 році: що відомо
- Чергові та перші місцеві вибори, які організують та проведуть за новою виборчою системою.
- На них традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
- Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.
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