Нацполіція може повноцінно розслідувати схему підкупу виборців під час місцевих виборів. Зокрема, правоохоронці можуть впроваджувати таємних агентів, документуючи інформацію.

Підкуп виборців раніше не був тяжким й особливо тяжким злочином, розповіла голова правління та координатор політичних програм Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Тепер він таким є. Тому Національна поліція має можливість вести негласні слідчі дії, оперативну діяльність з розслідування всієї схеми підкупу і кожного учасника цієї схеми,

– зазначила Айвазовська.

За її словами, що правоохоронці також зможуть впроваджувати таємних агентів, документуючи інформацію.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Місцеві вибори у 2020 році: що відомо

Чергові та перші місцеві вибори, які організують та проведуть за новою виборчою системою.

На них традиційно обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.

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