У мережі оприлюднили моторошний момент вбивства активіста. На кадрах видно, як нападник стріляє чоловікові в голову, передає 24 Канал.

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Вбивство Ганула

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Також поліція показала кадри з місця події.

В Одесі вбили активіста Ганула: дивіться відео

Нагадаємо, що вранці в центрі Одеси невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці. Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що бере розслідування під особистий контроль. Крім того, він уточнив, що слідство вже має конкретні зачіпки.

До слова, влітку 2024 року активіст звернувся до СБУ із проханням надасти захист йому та його родині через погрози. Ганул повідомив, що його особисту інформацію злили у мережу, а на російських ресурсах за напад нього пропонували грошову винагороду.