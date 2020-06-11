У Службі безпеки України 11 червня планують вручити підозру активісту Сергію Стерненку. Зранку поліція перекрила в'їзди до вулиці, де розташована будівля СБУ, і перевіряє усіх, хто має намір туди в'їхати.

Копи пояснили, буцімто там "відбудеться засідання суду", тому вони й перекрили рух. Відео розмови з поліцією у своєму фейбуці опублікував активіст Артем Лагутенко.

До слова Сергію Стерненку вручать підозру: що відомо про активіста

Працівники поліції зупинили його авто й попросили посвідчення особи. Авто пропустили лише після пред'явлення журналістського посвідчення.

Будівля слідчого управління СБУ розташована у Києві на вулиці Володимирській між звичайними житловими будинками. Перекриття в'їзду до житлового кварталу поліцейські пояснили "охороною громадського порядку".

Поліція перекрила в'їзди до управління СБУ: відео

Артем Лагутенко також розповів, що працівники поліції, окрім перекриття вулиці, ще й проводять обшуки, зокрема в автівках. Він ще раз наголосив, що на цій вулиці розташовані житлові комплекси, а лише між ними є будівля СБУ.

Поліція перекрила в'їзди до СБУ, де вручатимуть підозру Стерненку: відео

Згодом поліцію, а також Нацгвардію стягнули просто до будівлі Служби безпеки. Там уже зібралися десятки силовиків.

Поліцію і Нацгвардію стягнули під будівлю СБУ: дивіться відео

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Що про це каже Конституція України?Згідно з головним законом, кожному, хто перебуває на території України, гарантується безперешкодне пересування. Винятками можуть бути військові об'єкти, будівлі органів центральної влади або певні території в період надзвичайного стану.

Справа Сергія Стерненка: коротко

Вона стосується невдалого замаху на активіста. У 2018 році на нього напали двоє чоловіків, але під час самозахисту Стерненко смертельно поранив одного з них. Інший – втік з місця інциденту.

Тепер Сергія Стерненка викликають до Служби безпеки України, де планують вручити підозру. 9 червня він не прийшов до СБУ, тож суд дозволив привести його примусово.