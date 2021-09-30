Поліція показала ліквідацію чоловіка на Одещині, який погрожував "усіх вбити"

В Одеській області вдень 30 вересня чоловік погрожував місцевим жителям рушницею і гранатою. Він стверджував, що "повбиває усіх", хвалився гранатою і стріляв по авто правоохоронців.

Поліція після невдалих переговорів застрелила чоловіка. Правоохоронці показали кадри з місця інциденту і розповіли подробиці.

Нагадаємо На Одещині чоловік стріляв з рушниці та погрожував гранатою мешканцям будинків

Граната не розірвалася у руці

Чоловік ходив селом і лякав місцевих. Він тримав у лівій руці мисливську рушницю, а у правій – гранату. Очевидці подзвонили у поліцію і розповіли, що один із односельців влаштував стрілянину.

Коли приїхали поліцейські, зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейські теж застосували зброю.



Нападник стріляв в авто поліцейських

Згодом нападник забарикадувався у чужому домі, зброєю вигнавши господарів. Опісля він знову вийшов на вулицю та пішов у дім, де перебували жінка з дітьми. Як зазначають у поліції, щоб запобігти небезпеці, правоохоронці знешкодили зловмисника.

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"Мені втрачати нічого"

Місцевому виданню "Думская" джерела в правоохоронних органах повідомили інші цікаві деталі інциденту. Так збіглося, що поруч із селом були троє інспекторів, які відпрацьовували якісь профілактичні заходи.

Вони отримали з району вказівку виїхати на місце і одразу ж рушили у село. Вони почали вести переговори з нападником.

У відповідь той дістав гранату РГД-5 і заявив, що йому, мовляв, нема чого втрачати та вирвав чеку. Дільничим довелося відкрити вогонь на ураження. На щастя, граната так і не розірвалася. Він впав, затиснувши її у руці,

– розповіли у поліції.

Коли приїхало підкріплення, було вже пізно: чоловік помер. Вибухотехніки знешкодили гранату, аби вона не вибухнула.



Чоловік витягнув запал, але граната не розірвалася

На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції і керівництво Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці.