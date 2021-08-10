Поліція розшукала третього підозрюваного у смертельному побитті юнака на Полтавщині

Після бійки з компанією юнаків у Горішніх Плавнях помер 22-річний хлопець. Правоохоронцям вдалося встановити вже третього підозрюваного у злочині.

Його розшукали у Кіровоградській області. Підозрюваному – 21 рік. Хлопець також проживає у Горішніх Плавнях.

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Фігуранту злочину вже вручили підозру за статтею про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. До суду вже направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Трагедія у Горішніх Плавнях

Тіло 22-річного місцевого жителя виявили у Горішніх Плавнях зранку 7 серпня. Поліцейські з'ясували, що вночі у нього був конфлікт з компанією молодиків.

Правоохоронці розшукали 2 неповнолітніх, який підозрюють у побитті потепілого. Згодом вдалося встановити особу й третього фігуранта.

Якщо слідчі доведуть провину юнаків, їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Іншим підозрюваним у вбивстві вже обрали запобіжні заходи. 17-річних учасників смертельної бійки взяли під варту на 60 діб, без права внесення застави.