Поліція розслідує стрілянину в директора кар'єру на Вінниччині як умисне вбивство

Стрілянина сталася 4 березня у Гнівані. Поранення отримав директор місцевого кар'єру Віктор Берещук.

Чоловіка встигли госпіталізувати. Однак він помер, коли йому надавали медичну допомогу.

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Затримали на місці

Віктору Берещуку було 62 роки. На місці злочину правоохоронці затримали двох підозрюваних. У їхній машині знайшли кілька одиниць вогнепальної зброї, набої та комплект автомобільних номерних знаків.

Наразі ймовірних вбивць тримають в слідчому ізоляторі. Справу проти них кваліфікують як умисне вбивство. За це їм загрожує по 15 років позбавлення волі.

Ще один випадок зі зброєю на Вінниччині

Схрон зі зброєю та вибухівкою знайшли поблизу лісозмуги на Вінниччині. У сховку було 2 кілограми тротилу та пластиду, 10 гранат РГД та Ф1 і запали до них, набої та барабан до автоматичної стрілецької зброї, гранати для підствольного гранатомета, газова граната "Терен-7".

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